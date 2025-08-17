Литва просить ЄС ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ та посилити допомогу Україні

У своєму дописі Будріс наголосив, що "справедливий і тривалий мир в Україні є головним пріоритетом".

За його словами, необхідно дотримуватися ефективних заходів: підготувати новий пакет санкцій ЄС, продовжувати тиск на Росію, збільшити військову підтримку України, прискорити її шлях до ЄС і, найголовніше, захищати принципи міжнародного права.

Зазначимо, що подібну позицію висловила 16 серпня голова європейської дипломатії Кая Каллас, заявивши, що першопричиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не нібито дисбаланс у європейській системі безпеки. Вона підкреслила, що Європа продовжить підтримувати Україну та працюватиме над розробкою 19-го пакету санкцій проти РФ, наголосивши: "Європейська безпека не підлягає переговорам".

Литва разом із партнерами у ЄС акцентує на важливості поєднання санкційного тиску з військовою та політичною підтримкою України для зміцнення стабільності у регіоні та стримування агресії Москви.