Литва пропонує запровадити заборону на транзит сільгосппродукції з Росії та Білорусі

У Литві тимчасово пропонується заборонити ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів російського та білоруського походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Delfi Литва.

Крім того, однією з вимог литовських фермерів, які протестували в січні, було припинення транзиту російського зерна, йдеться у повідомленні.

Таку пропозицію планують запровадити з 15 квітня цього року до 1 липня 2025. До набрання чинності пропонується затвердити переліки сільськогосподарської продукції та кормів, заборонених до ввезення, імпорту або транзиту через територію Литви.

Якщо пропозицію буде схвалено, Сейм запровадить заборону на "імпорт, ввезення та транзит сільськогосподарської продукції та кормів, країною походження яких є Російська Федерація або Республіка Білорусь через територію Литовської Республіки".

Таку пропозицію щодо внесення змін до закону про сільське господарство, продовольство та розвиток села висловив голова Комітету Сейму з економіки Казіс Старкявічюс.

Нагадаємо, Європейська комісія не має наміру проводити переговори з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через Україну.

"Відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу до 2027 року", - сказала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, Єврокомісія інтенсивно працює, щоб "надати країнам альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас - для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС" та "ми успішно пройшли черговий опалювальний сезон, тож зараз вже час починати готуватися до наступної зими".

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про план Б після припинення транзиту російського газу. За його словами, ми не плануємо вести переговори з країною-агресором щодо продовження та підписання угоди.

Одночасно він повідомив про багаторазові переговори на європейських форумах, з європейськими лідерами на базі Єврокомісії та зазначив, що "якщо європейські країни вирішать об’єднатися або якийсь з європейських партнерів візьме на себе транзит свого газу, ми готові надати таку послугу, так як і раніше відповідально ставилися до європейських партнерів".

До слова, Шмигаль сказав: "У нас є безумовно план Б, система не пропаде. Вона потрібна для нашої держави і ми маємо інші можливості як її використовувати, в тому числі і для транзиту".

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