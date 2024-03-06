Фото: Литва предлагает ввести запрет на транзит сельхозпродукции из России и Белоруссии (Getty Images)

В Литве предлагается запретить ввоз и транзит сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Delfi Литва.

Такое предложение о внесении изменений в закон о сельском хозяйстве, продовольствии и развитии села высказал председатель Комитета Сейма по экономике Казис Старкявичюс. Если предложение одобрено, Сейм введет запрет на "импорт, ввоз и транзит сельскохозяйственной продукции и кормов, страной происхождения которых является Российская Федерация или Республика Беларусь через территорию Литовской Республики". Такое предложение планируют ввести с 15 апреля этого года до 1 июля 2025 года. До вступления в силу предлагается утвердить перечни сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещенных к ввозу, импорту или транзиту через территорию Литвы. Кроме того, одним из требований протестовавших в январе литовских фермеров было прекращение транзита российского зерна, говорится в сообщении.