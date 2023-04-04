Литва пропонує ЄС санкції проти "Росатома" з винятком для Угорщини, - Reuters

"Пропонується запровадити індивідуальні обмежувальні заходи для "Росатома", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Європейський союз через повномаштабне вторгнення РФ в Україну вже наклав на Росію 10 пакетів санкцій,

Габріелюс Ландсбергіс

Але все ж є речі, на які ми можемо накласти санкції, коли справа доходить до членів правління, це можуть бути нові контракти, це може бути багато речей, беручи до уваги ті країни, які мають існуючі контракти та існуючі проекти, які потрібно захистити", - наголосив міністр..

Раніше ми повідомляли, що Угорщина планує блокувати санкції ЄС щодо "Росатому" та натомість хоче розширювати співпрацю з РФ.

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