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Литва предлагает ЕС санкции против "Росатома" с исключением для Венгрии, - Reuters

Фото: Литва предлагает утвердить санкции ЕС против РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 апреля, Литва предложила ЕС ввести санкции против атомной энергетики России, включая исключения для Венгрии и двухлетний период для постепенной отмены существующих контрактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Предлагается ввести индивидуальные ограничительные меры для "Росатома", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Европейский союз из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину уже наложил на Россию 10 пакетов санкций,

Габриелюс Ландсбергис

Но все же есть вещи, на которые мы можем наложить санкции, когда дело доходит до членов правления, это могут быть новые контракты, это может быть многое, учитывая те страны, которые имеют существующие контракты и существующие проекты, которые нужно защитить", - подчеркнул министр.

Ранее мы сообщали, что Венгрия планирует блокировать санкции ЕС в отношении "Росатома" и хочет расширять сотрудничество с РФ.

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