Литва предлагает ЕС санкции против "Росатома" с исключением для Венгрии, - Reuters

"Предлагается ввести индивидуальные ограничительные меры для "Росатома", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Европейский союз из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину уже наложил на Россию 10 пакетов санкций,

Габриелюс Ландсбергис

Но все же есть вещи, на которые мы можем наложить санкции, когда дело доходит до членов правления, это могут быть новые контракты, это может быть многое, учитывая те страны, которые имеют существующие контракты и существующие проекты, которые нужно защитить", - подчеркнул министр.

Ранее мы сообщали, что Венгрия планирует блокировать санкции ЕС в отношении "Росатома" и хочет расширять сотрудничество с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.