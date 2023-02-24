Євросоюз погодив 10 пакет санкцій проти РФ
Європейський Союз посилив санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.
За словами журналіста, посли країн-членів ЄС ввечері 24 лютого погодили 10 пакет обмежень.
Нові санкції зокрема посилюють експортні обмеження щодо товарів подвійного використання та технологій.
Також пакет включає "цільові обмежувальні заходи" проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють БПЛА, що використовує РФ.
Окрім того, санкції передбачають певні заходи проти поширення російської дезінформації.
"Разом країни-члени запровадили найсильніші та наймасштабніші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну. ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначили у шведському головуванні в Євросоюзі.
Нагадаємо, раніше в ЄС підтримали Україну та пообіцяли нові санкції проти Росії до роковин вторгнення.
Проте, Польща не задоволена десятим пакетом обмежень Європейського Союзу, адже він занадто м'який. Країна пропонує додати до нього декілька пунктів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступний пакет санкцій ЄС проти Росії можна й почекати. Головне, щоб він якомога сильніше послабив країну-агресора.
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