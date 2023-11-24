Литва продовжить допомагати у відновленні України: прем'єри підписали спільну заяву

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його литовська колега Інгріда Шимоніте підписали спільну заяву про продовження співпраці у відновленні нашої держави після російський атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дениса Шмигаля.
"Україна й Литва продовжать співпрацю у відновленні. Про це засвідчили у спільній заяві, яку підписали за підсумками зустрічі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте", - повідомив Шмигаль.
У заяві прем'єри також підкреслили важливість створення спеціального трибуналу, який має засудити винних у війні та злочинах проти України.
Крім того, Литва висловила повну підтримку формули миру президента України Володимира Зеленського.
"Також з пані Шимоніте підписали Угоду про технічне та фінансове співробітництво.
Це спрощує реалізацію проєктів допомоги Україні з боку Литви, зокрема в частині постачання різного обладнання, передачі технологій, впровадження реформ на нашому шляху до ЄС",- додав Шмигаль та подякував Литві за підтримку.
Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.
Нещодавно повідомлялося, що Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних Сил.
Також 17 листопада Литва передала Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайків.
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