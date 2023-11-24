Литва продовжить допомагати у відновленні України: прем'єри підписали спільну заяву

"Україна й Литва продовжать співпрацю у відновленні. Про це засвідчили у спільній заяві, яку підписали за підсумками зустрічі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте", - повідомив Шмигаль.

У заяві прем'єри також підкреслили важливість створення спеціального трибуналу, який має засудити винних у війні та злочинах проти України.

Крім того, Литва висловила повну підтримку формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Також з пані Шимоніте підписали Угоду про технічне та фінансове співробітництво.

Це спрощує реалізацію проєктів допомоги Україні з боку Литви, зокрема в частині постачання різного обладнання, передачі технологій, впровадження реформ на нашому шляху до ЄС",- додав Шмигаль та подякував Литві за підтримку.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

Нещодавно повідомлялося, що Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних Сил.

Також 17 листопада Литва передала Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайків.