Литва продолжит помогать в восстановлении Украины: премьеры подписали совместное заявление

"Украина и Литва продолжат сотрудничество в восстановлении. Об этом заверили в совместном заявлении, которое подписали по итогам встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните", - сообщил Шмыгаль.

В заявлении премьеры подчеркнули важность создания специального трибунала, который должен осудить виновных в войне и преступлениях против Украины.

Кроме того, Литва выразила полную поддержку формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Также с госпожой Шимоните подписали Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Это упрощает реализацию проектов помощи Украине со стороны Литвы, в частности, в части поставок различного оборудования, передачи технологий, внедрения реформ на нашем пути в ЕС", - добавил Шмыгаль и поблагодарил Литву за поддержку.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

Недавно сообщалось, что Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных Сил.

Также 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.