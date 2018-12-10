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Литва закликає НАТО і ЄС посилити санкції проти Росії через ситуацію в Азовському морі

Новини » Політика    10.12.2018 - 19:11
Литва закликає НАТО і ЄС посилити санкції проти Росії через ситуацію в Азовському морі
Фото: сейм Литви (vilnius.mfa.gov.pl)

Литовський сейм закликає передати контроль над окупованими і контрольованими Росією українськими територіями ООН

У понеділок, 10 грудня, сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликає Європейський Союз (ЄС) і НАТО посилити санкції відносно Росії після її атаки на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу литовського парламенту.

У Литві заявили, що Росія робить навмисно послідовні, руйнівні і агресивні дії проти України, Європейського союзу і НАТО і перейшла "червону лінію" в Керченській протоці.

Литовський сейм закликає передати контроль над окупованими і контрольованими Росією українськими територіями ООН, а Москву зобов'язати відпустити українських політв'язнів і військовополонених з в'язниць.

Відзначимо, раніше Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернувся в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів та їх екіпажу в Керченській протоці.

Після цього президент України Петро Порошенко закликав світове співтовариство наслідувати приклад Литви і ввести нові санкції проти Російської Федерації через інцидент в Керченській протоці.

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Новини України ЛитваНАТОЕвросоюзагресія РФКерченский мост
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