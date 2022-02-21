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Литва призвала ЕС ввести санкции против Беларуси за размещение войск РФ

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против Беларуси за размещение российских войск. В частности, на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом он предположил, что новые санкции могут быть направлены против экспорта нефти и калийных удобрений Беларуси.

"Мы должны быть очень конкретными в отношении стоимости нынешнего наращивания сил для Беларуси", - заявил Ландсбергис, добавив, что Евросоюз может закрыть лазейки в существующем режиме санкций, чтобы нацелить экспорт белорусской нефти и калийных удобрений в большей степени, чем в настоящее время.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности "заплатить любую цену" при введении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Кроме того, ЕС готов одобрить полный пакет санкций против России как только это потребуется.

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