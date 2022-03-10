Литва призвала ЕС немедленно предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о членстве

В резолюции указывается, что Украина начала свой путь движения к членству в ЕС уже более 10 лет назад, а в последние 5 – укрепляет свои связи с Евросоюзом благодаря Соглашению об ассоциации.

Предоставление статуса страны-кандидата, по мнению депутатов Сейма, стало бы важным сигналом поддержки для украинцев, которые борются за будущее свой страны.

"По Украине нужно задействовать ускоренную процедуру принятия в ЕС без промедлений. Принятие в ЕС страны, народ которой продемонстрировал невероятную свободу и решительность в борьбе за европейские ценности, будут вдохновлять и усиливать европейскую семью", - сказано в документе.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Лайма Люция Андрикене во время представления резолюции в Сейме, назвала войну в Украине – борьбой Давида и Голиафа.

"Пока сейчас продолжаются наши дебаты, в Украине погибают дети, российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру, роддома и атомные электростанции. Это борьба Давида и Голиафа, и каждый из нас, как каждое суверенное государство, в том числе ЕС, стоит перед выбором – с кем мы? Не совершили ли мы ошибку, не начав переговоры о членстве ранее?" – сказала она.

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