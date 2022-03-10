RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Литва закликала ЄС негайно надати Україні статус кандидата та почати переговори про членство

Автор: Анна Шиканова

Литовський Сейм одноголосно підтримав резолюцію, в якій закликають ЄС негайно надати Україні статус кандидата на вступ і почати переговори про членство. За відповідне рішення проголосували 123 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сейму Литви.

У резолюції вказується, що Україна почала свій шлях руху до членства в ЄС вже понад 10 років тому, а в останні 5 – зміцнює свої зв'язки з Євросоюзом завдяки Угоді про асоціацію.

Надання статусу країни-кандидата, на думку депутатів Сейму, стало б важливим сигналом підтримки для українців, які борються за майбутнє своєї країни.

"По Україні потрібно задіяти прискорену процедуру прийняття в ЄС без зволікань. Прийняття в ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну свободу і рішучість у боротьбі за європейські цінності, будуть надихати та посилювати європейську сім'ю", - сказано в документі.

Голова парламентського комітету у закордонних справах Лайма Люція Андрікене під час представлення резолюції в Сеймі, назвала війну в Україні – боротьбою Давида і Голіафа.

"Поки зараз тривають наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують цивільну інфраструктуру, пологові будинки та атомні електростанції. Це боротьба Давида і Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, в тому числі ЄС, стоїть перед вибором – з ким ми? Чи не зробили ми помилку, не почавши переговори про членство раніше?"- сказала вона.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Литва вводить надзвичайний стан і обмеження для ЗМІ через вторгнення Росії в Україну.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваЕвросоюз