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Из-за войны РФ против Украины. Литва вводит чрезвычайное положение и ограничения для СМИ

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Вильнюс, Четверг 10 марта 2022 14:03
Из-за войны РФ против Украины. Литва вводит чрезвычайное положение и ограничения для СМИ Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (facebook.com/Giedre Ona)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 10 марта, парламент Литвы ввел более строгое чрезвычайное положение в связи с вторжением России на Украину. В рамках ЧП в стране ограничили права на свободу слова и мирные собрания

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Закон, действующий по крайней мере до 20 апреля, позволяет полиции закрывать доступ к средствам массовой информации на срок до 72 часов за "дезинформацию", "пропаганду войны" и "разжигание ненависти", связанные с вторжением Россию.

В целом, 71 из 117 голосов, поданных членами парламента, был отдан в поддержку предложения, для принятия которого необходимо простое большинство.

"Это предложение ограничивает возможность говорить "Путин - великий" на собраниях, распространять пропаганду войны и дезинформацию. Я думаю, никто в этом зале парламента не заинтересован в том, чтобы это отравляло решимость и волю литовского народа помочь Украине", - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

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