ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Литва призвала ЕС немедленно предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о членстве

Новина українською →
Литва, Четверг 10 марта 2022 14:47
Литва призвала ЕС немедленно предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о членстве Фото: Сейм Литвы призвал ЕС немедленно предоставить Украине статс кандидата (wikipedia-1)
Автор: Анна Шиканова

Литовский Сейм единогласно поддержал резолюцию, в которой призывают ЕС незамедлительно предоставить Украине статус кандидата на вступление и начать переговоры о членстве. За соответствующее решение проголосовали 123 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Сейма Литвы.

В резолюции указывается, что Украина начала свой путь движения к членству в ЕС уже более 10 лет назад, а в последние 5 – укрепляет свои связи с Евросоюзом благодаря Соглашению об ассоциации.

Предоставление статуса страны-кандидата, по мнению депутатов Сейма, стало бы важным сигналом поддержки для украинцев, которые борются за будущее свой страны.

"По Украине нужно задействовать ускоренную процедуру принятия в ЕС без промедлений. Принятие в ЕС страны, народ которой продемонстрировал невероятную свободу и решительность в борьбе за европейские ценности, будут вдохновлять и усиливать европейскую семью", - сказано в документе.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Лайма Люция Андрикене во время представления резолюции в Сейме, назвала войну в Украине – борьбой Давида и Голиафа.

"Пока сейчас продолжаются наши дебаты, в Украине погибают дети, российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру, роддома и атомные электростанции. Это борьба Давида и Голиафа, и каждый из нас, как каждое суверенное государство, в том числе ЕС, стоит перед выбором – с кем мы? Не совершили ли мы ошибку, не начав переговоры о членстве ранее?" – сказала она.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что Литва вводит чрезвычайное положение и ограничения для СМИ из-за вторжения России в Украину.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Евросоюз
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины