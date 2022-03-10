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Литва закликала ЄС негайно надати Україні статус кандидата та почати переговори про членство

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Литва, Четвер 10 березня 2022 14:47
Литва закликала ЄС негайно надати Україні статус кандидата та почати переговори про членство Фото: Сейм Литви закликав ЄС негайно надати Україні статс кандидата (wikipedia-1)
Автор: Анна Шиканова

Литовський Сейм одноголосно підтримав резолюцію, в якій закликають ЄС негайно надати Україні статус кандидата на вступ і почати переговори про членство. За відповідне рішення проголосували 123 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сейму Литви.

У резолюції вказується, що Україна почала свій шлях руху до членства в ЄС вже понад 10 років тому, а в останні 5 – зміцнює свої зв'язки з Євросоюзом завдяки Угоді про асоціацію.

Надання статусу країни-кандидата, на думку депутатів Сейму, стало б важливим сигналом підтримки для українців, які борються за майбутнє своєї країни.

"По Україні потрібно задіяти прискорену процедуру прийняття в ЄС без зволікань. Прийняття в ЄС країни, народ якої продемонстрував неймовірну свободу і рішучість у боротьбі за європейські цінності, будуть надихати та посилювати європейську сім'ю", - сказано в документі.

Голова парламентського комітету у закордонних справах Лайма Люція Андрікене під час представлення резолюції в Сеймі, назвала війну в Україні – боротьбою Давида і Голіафа.

"Поки зараз тривають наші дебати, в Україні гинуть діти, російські війська атакують цивільну інфраструктуру, пологові будинки та атомні електростанції. Це боротьба Давида і Голіафа, і кожен з нас, як кожна суверенна держава, в тому числі ЄС, стоїть перед вибором – з ким ми? Чи не зробили ми помилку, не почавши переговори про членство раніше?"- сказала вона.

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