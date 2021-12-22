Литва признала договор с "Беларуськалием" угрозой нацбезопасности

В Литве правительственная комиссия по проверке соглашений стратегических предприятий объявила, что договор "Литовских железных дорог" с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем угрожают безопасности страны. Окончательное решение остается за правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

"Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий во вторник объявила, что договор Литовских железных дорог с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем представляют угрозу для безопасности страны. Окончательное решение должно будет принять правительство", - пишет издание. Как стало известно, в комиссию 8 декабря обратился министр транспорта Марюс Скуодис с просьбой дать оценку, отвечает ли договор "Литовских железных дорог" и "Беларуськалия" интересам национальной безопасности. Если правительство признает, что он угрожает безопасности страны, это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.