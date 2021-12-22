Литва визнала договір з "Білоруськалієм" загрозою нацбезпеці

У Литві урядова комісія з перевірки угод стратегічних підприємств оголосила, що договір "Литовських залізниць" з білоруським виробником добрив "Білоруськалій" і зміни в ньому загрожують безпеці країни. Остаточне рішення залишається за урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.

"Урядова комісія з перевірки угод стратегічних підприємств у вівторок оголосила, що договір литовських залізниць з білоруським виробником добрив "Білоруськалій" і зміни в ньому становлять загрозу для безпеки країни. Остаточне рішення повинен буде прийняти уряд", - пише видання. Як стало відомо, до комісії 8 грудня звернувся міністр транспорту Марюс Скуодіс з проханням дати оцінку, чи відповідає договір "литовських залізниць" і "Білоруськалія" інтересам національної безпеки. Якщо уряд визнає, що він загрожує безпеці країни, це може стати підставою для припинення транзиту з мінімальними збитками.