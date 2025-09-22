ua en ru
Литва примет на реабилитацию украинских детей, которых вернули из России

Литва, Понедельник 22 сентября 2025 20:43
Литва примет на реабилитацию украинских детей, которых вернули из России Фото: Литва примет на реабилитацию украинских детей, которых вернули из РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Литва намерена предоставлять реабилитационные и психиатрические услуги украинским детям, которые были принудительно депортированы в Россию и впоследствии возвращены в Украину.

Об этом заявил советник министра здравоохранения Литвы Скирмантас Крункайтис, РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По его словам, первые дети должны прибыть в Литву из Украины этой осенью.

"Мы уже находимся на технической стадии, а именно решаем вопрос о том, когда дети смогут начать ездить в Литву", - сказал Крункайтис.

Он отметил, что предоставление такой помощи украинским детям запланировано после получения просьбы Киева о помощи.

По данным Министерства здравоохранения Литвы, дети будут проходить лечение в учреждениях, предоставляющих услуги медицинской реабилитации, а также с целью смягчения последствий принудительной депортации в Россию им будут предоставлены услуги специалистов-психиатров.

"Дети должны соответствовать определенным критериям реабилитации. Это либо двигательная реабилитация, либо реабилитация дыхательной системы. Основной критерий - наличие медицинских показаний. И самое главное - наличие в Украине специфических групп детей, которые были похищены и вывезены в Россию", - добавил советник министра.

Несовершеннолетние дети будут приезжать в Литву вместе с родителями, опекунами или другими сопровождающими лицами. Их проживание и питание также будут финансироваться.

По словам Крункайтиса, планируется принять столько детей, сколько позволят возможности медицинских учреждений, потому что в первую очередь должны быть обеспечены помощь и количество мест для литовских детей.

"Предварительно можно сказать, что мы будем принимать около 15-20 детей в месяц во всех учреждениях здравоохранения Литвы", - добавил он.

Советник министра уточнил, что планируется принимать около 150 детей в год. Для обеспечения предоставления необходимых услуг такому количеству детей вместе с сопровождающими лицами потребуется около 400 тысяч евро в год.

Депортация украинских детей

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

