Литва приняла около 38 тысяч украинских беженцев

По данным Департамента статистики Литвы, почти 4,4 тысячи прибывших в Литву украинских беженцев - это дети в возрасте до 6 лет.

За последние сутки в Литве было зарегистрировано 688 беженцев, включая 254 несовершеннолетних, в том числе 70 детей в возрасте до 6 лет.

Около трети прибывающих украинцев зарегистрированы в Вильнюсском регистрационном центре.

Другие зарегистрированы в территориальных подразделениях Департамента миграции, в регистрационных центрах Клайпеды, Каунаса, Алитуса, Шяуляя и Мариямполе.

Большинство прибывших украинцев обращались за временным видом на жительство.