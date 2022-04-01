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Литва приняла около 38 тысяч украинских беженцев

Фото: украинские беженцы (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что количество украинцев, которые из-за войны России против Украины выехали в Литву составляет уже около 38 тысяч. При этом 16,2 тысячи их них - несовершеннолетние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский публичный вещатель LRT.

По данным Департамента статистики Литвы, почти 4,4 тысячи прибывших в Литву украинских беженцев - это дети в возрасте до 6 лет.

За последние сутки в Литве было зарегистрировано 688 беженцев, включая 254 несовершеннолетних, в том числе 70 детей в возрасте до 6 лет.

Около трети прибывающих украинцев зарегистрированы в Вильнюсском регистрационном центре.

Другие зарегистрированы в территориальных подразделениях Департамента миграции, в регистрационных центрах Клайпеды, Каунаса, Алитуса, Шяуляя и Мариямполе.

Большинство прибывших украинцев обращались за временным видом на жительство.

Напомним, в Украине запустили еще одну программу помощи беженцам с детьми, которые пострадали из-за войны России против Украины.

Мы также писали о том, что Швеция выделяет более 1 млрд долларов на размещение беженцев из Украины.

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