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Швеция выделяет более 1 млрд долларов на размещение беженцев из Украины

Новина українською →
Стокгольм, Четверг 31 марта 2022 18:32
Швеция выделяет более 1 млрд долларов на размещение беженцев из Украины Фото: Швеция выделяет более 1 млрд долларов на украинских беженцев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Швеции в весеннем бюджете выделяет на содержание беженцев из Украины 10,5 млрд крон (около 1,1 млрд долларов). Деньги планируется потратить на оплату жилья и другие расходы украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Как заявил министр интеграции и миграции Андерс Игеман, Швеция не вернется к 2015 году, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность за беженцев, а другие - нет. Он также объявил о планах подготовить закон, который даст миграционному совету страны возможность обязывать местные власти обеспечивать жильем людей, подпадающих под действие директивы о массовых беженцах.

Шведские власти также планируют стимулировать украинцев устраиваться на работу. Отмечается, что увеличения выплат социальной помощи беженцам не планируется.

Напомним, в Нидерландах украинских беженцев хотят разместить в правительственных зданиях и бывших тюрьмах.

Отметим, по данным ООН число беженцев из Украины превысило 4 миллиона человек, еще миллионы не могут выехать за границу.

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