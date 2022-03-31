Швеция выделяет более 1 млрд долларов на размещение беженцев из Украины

Фото: Швеция выделяет более 1 млрд долларов на украинских беженцев (GettyImages)

Правительство Швеции в весеннем бюджете выделяет на содержание беженцев из Украины 10,5 млрд крон (около 1,1 млрд долларов). Деньги планируется потратить на оплату жилья и другие расходы украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Как заявил министр интеграции и миграции Андерс Игеман, Швеция не вернется к 2015 году, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность за беженцев, а другие - нет. Он также объявил о планах подготовить закон, который даст миграционному совету страны возможность обязывать местные власти обеспечивать жильем людей, подпадающих под действие директивы о массовых беженцах. Шведские власти также планируют стимулировать украинцев устраиваться на работу. Отмечается, что увеличения выплат социальной помощи беженцам не планируется.