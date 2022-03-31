Швеция выделяет более 1 млрд долларов на размещение беженцев из Украины
Правительство Швеции в весеннем бюджете выделяет на содержание беженцев из Украины 10,5 млрд крон (около 1,1 млрд долларов). Деньги планируется потратить на оплату жилья и другие расходы украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.
Как заявил министр интеграции и миграции Андерс Игеман, Швеция не вернется к 2015 году, когда одни муниципалитеты взяли на себя ответственность за беженцев, а другие - нет. Он также объявил о планах подготовить закон, который даст миграционному совету страны возможность обязывать местные власти обеспечивать жильем людей, подпадающих под действие директивы о массовых беженцах.
Шведские власти также планируют стимулировать украинцев устраиваться на работу. Отмечается, что увеличения выплат социальной помощи беженцам не планируется.
Напомним, в Нидерландах украинских беженцев хотят разместить в правительственных зданиях и бывших тюрьмах.
Отметим, по данным ООН число беженцев из Украины превысило 4 миллиона человек, еще миллионы не могут выехать за границу.
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