Литва прийняла близько 38 тисяч українських біженців

За даними Департаменту статистики Литви, майже 4,4 тисячі прибулих до Литви українських біженців - це діти віком до 6 років.

За останню добу в Литві було зареєстровано 688 біженців, включаючи 254 неповнолітніх, у тому числі 70 дітей у віці до 6 років.

Близько третини українців, що прибули зареєстровані у Вільнюському реєстраційному центрі.

Інші зареєстровані в територіальних підрозділах Департаменту міграції, в реєстраційних центрах Клайпеди, Каунаса, Алітуса, Шяуляя і Маріямполе.

Більшість прибулих українців зверталися за тимчасовим посвідкою на проживання.