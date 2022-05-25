Литва примет на реабилитацию украинских солдат, - Минобороны

"В ближайшие недели Литва примет на реабилитацию украинских солдат. Система здравоохранения Литвы готова принять на лечение раненых солдат", - отметил Анушаускас.

Он также заявил, что Вооруженные силы Литвы готовы провести обучение украинских саперов и обеспечить подготовленных специалистов индивидуальными средствами разминирования.

"Мы должны работать вместе, чтобы как можно скорее закончить войну в Украине, и Украине, которая показала свою силу, надо всячески помогать. Обучение украинских военнослужащих использованию западной военной техники в настоящее время является главным приоритетом", - добавил министр обороны Литвы.

По словам Анушаускаса, количество стран, напрямую поддерживающих Украину, увеличилось еще на четыре - до 47 стран.

США организуют координационные встречи между министрами обороны стран, оказывающих помощь Украине. Во время встреч министры обороны этих стран обсуждают и согласовывают свою поддержку Украины. Следующая такая встреча запланирована на 15 июня в Брюсселе.