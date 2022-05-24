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Украина должна сама определить условия для окончания войны с РФ, - МИД Литвы

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 21:52
Украина должна сама определить условия для окончания войны с РФ, - МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com)
Автор: Иван Носальский

Западные лидеры не могут влиять на решение Украины о прекращении войны. Украинские власти должны лично прийти к такому шагу.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мне кажется, что это давление на Украину - заставлять украинцев сложить оружие или прекратить наступление на оккупационные силы не на их условиях", - заявил глава литовского дипломатического ведомства.

При этом он отметил, что такова его реакция "на звучащие формулировки некоторых западных лидеров о том, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры".

"Условия для окончания войны "должны быть созданы в Украине", - подчеркнул чиновник.

Ландсбергис уверен, что украинские власти сами назовут цели, которых нужно добиться ВСУ, для прекращения войны.

Напомним, ранее Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море. Это позволит предотвратить продовольственный кризис.

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