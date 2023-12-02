Литва презентувала оновлену концепцію "Коаліції з розмінування": в чому вона полягає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Презентація концепції відбулась під час зустрічі Арвідаса Анушаускаса з заступником міністра оборони України Юрієм Джигирою під час візиту останнього до Вільнюса.

Концепція включає:

елементи "гуманітарного розмінування" звільнених окупованих територій;

"бойового розмінування" на лінії зіткнення з ворогом.

"Міни та нерозірвані снаряди, якими Росія засіяла наші землі, – це не лише перешкода контрнаступу, це - постріл в наших дітей та онуків, тому що заміновані країни продовжують потерпати від цих невидимих убивць десятиріччями після закінчення воєн. Литва сьогодні очолює дуже важкий напрямок боротьби з цією підступною зброєю. Зокрема, розширення роботи коаліції на зони бойових дій підтверджує готовність швидко враховувати найгостріші проблеми і знаходити шляхи їх вирішення", - заявив Джигир.

Як відзначив міністр національної оборони Литовської Республіки, для його країни реалізація цього питання є основним пріоритетом в наданні допомоги Україні на 2024-2026 роки.

"До протимінної коаліції, очолюваної Литвою, наразі мають намір приєднатися 22 країни", - додає Міноборони.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

Наприклад:

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.