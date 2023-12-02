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Литва представила обновленную концепцию "Коалиции по разминированию": в чем она заключается

Суббота 02 декабря 2023 13:10
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Литва представила обновленную концепцию "Коалиции по разминированию": в чем она заключается Фото: Арвидас Анушаускас, министр национальной обороны Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас представил обновленную концепцию "Коалиции по разминированию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Презентация концепции состоялась во время встречи Арвидаса Анушаускаса с заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирой во время визита последнего в Вильнюс.

Концепция включает:

  • элементы "гуманитарного разминирования" освобожденных оккупированных территорий;
  • "боевого разминирования" на линии соприкосновения с врагом.

"Мины и неразорвавшиеся снаряды, которыми Россия засеяла наши земли, - это не только препятствие контрнаступления, это - выстрел в наших детей и внуков, потому что заминированные страны продолжают страдать от этих невидимых убийц десятилетиями после окончания войн. Литва сегодня возглавляет очень тяжелое направление борьбы с этим коварным оружием. В частности, расширение работы коалиции на зоны боевых действий подтверждает готовность быстро учитывать самые острые проблемы и находить пути их решения", - заявил Джигир.

Как отметил министр национальной обороны Литовской Республики, для его страны реализация этого вопроса является основным приоритетом в оказании помощи Украине на 2024-2026 годы.

"К противоминной коалиции, возглавляемой Литвой, сейчас намерены присоединиться 22 страны", - добавляет Минобороны.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

К примеру:

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

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