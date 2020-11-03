Литва прекратила импорт электричества из Беларуси из-за запуска АЭС

Фото: Белорусская АЭС (belaes.by)

В связи с запуском Белорусской атомной электростанции (АЭС) Литва прекратила импорт электричества из этой страны. Это решение фактически заблокировало поставки электроэнергии в страны Балтии.

Об этом сообщил литовский оператор Litgrid LGD1L.VL, передает Reuters.

Сообщается, что Литва запрещает импорт электроэнергии с атомных электростанций, которые считает небезопасными. Белорусская АЭС в Островце входит в литовский "черный список".

Это означает, что электроэнергию из Беларуси и материковой России больше нельзя продавать на литовском рынке, который является точкой входа для импорта в другие страны Балтии - Латвию и Эстонию.

Напомним, сегодня стало известно, что первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему Беларуси.

Вильнюс призывал Минск приостановить запуск атомной станции до выполнения рекомендаций Европейского союза о проведении стресс-испытаний. Кроме того, Литва просила Европейскую группу регуляторов ядерной безопасности и другие международные организации сотрудничать для обеспечения необходимой ядерной безопасности.