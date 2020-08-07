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Беларусь запускает АЭС на границе с Литвой: Вильнюс выразил недовольство

Вильнюс, Пятница 07 августа 2020 17:36
Беларусь запускает АЭС на границе с Литвой: Вильнюс выразил недовольство
Фото: БелАЭС (facebook.com belaes by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Литва направила ноту протеста МИД Беларуси

Литва недовольна запуском Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) вблизи белорусско-литовской границы и в 50 километрах от Вильнюса. Литва направила соответствующую ноту протеста в Минск.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

В Литве заявляют, что запуском атомной станции Беларусь нарушает принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС вблизи литовской столицы создает угрозу национальной безопасности, окружающей среде и населению Литвы.

Официальный Вильнюс призвал Минск приостановить запуск БелАЭС до выполнения рекомендаций Европейского союза о проведении стресс-испытаний, а также призвал Европейскую группу регуляторов ядерной безопасности и другие международные организации сотрудничать для обеспечения необходимой ядерной безопасности.

"Внедрение стандартов ядерной безопасности и экологических требований важно для Литвы и Беларуси. Это не только двусторонняя проблема, но и региональная проблема и проблема ЕС, как неоднократно говорили лидеры ЕС. В этом вопросе нет места для компромиссов, и мы не видим возможности достичь договоренностей с Беларусью", - заявил глава литовского МИД Линус Линкявичюс.

Отметим, сегодня Минэнергетики Беларуси сообщило о начале загрузки ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС. Это является началом физического пуска реактора. После загрузки топлива реактор выведут на 1% мощности.

Напомним, Литва уже призвала Беларусь остановить запуск Белорусской АЭС; Вильнюс предлагал организовать стресс-тесты БелАЭС под наблюдением экспертов ЕС.

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