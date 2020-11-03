Литва припинила імпорт електроенергії з Білорусі через запуск АЕС

Фото: Білоруська АЕС (belaes.by)

У зв'язку з запуском Білоруської атомної електростанції (АЕС) Литва припинила імпорт електроенергії з цієї країни. Це рішення фактично заблокувало поставки електроенергії до країн Балтії.

Про це повідомив литовський оператор Litgrid LGD1L.VL, передає Reuters.

Повідомляється, що Литва забороняє імпорт електроенергії з атомних електростанцій, які вважає небезпечними. Білоруська АЕС в Островці входить до литовського "чорного списку".

Це означає, що електроенергію з Білорусі та материкової Росії більше не можна продавати на литовському ринку, який є точкою входу для імпорту до інших країн Балтії - Латвії та Естонії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що перший енергоблок БелАЕС включено до енергосистеми Білорусі.

Вільнюс закликав Мінськ призупинити запуск атомної станції до виконання рекомендацій Європейського союзу про проведення стрес-випробувань. Крім того, Литва просила Європейську групу регуляторів ядерної безпеки та інші міжнародні організації співпрацювати для забезпечення необхідної ядерної безпеки.