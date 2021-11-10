UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва предполагает, что Беларусь грузовиками свозит мигрантов к границе 

Автор: Мария Кучерявец

Глава Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас отметил стремительное движение мигрантов к литовской границе. Он предположил, что беженцев со стороны Беларуси могут свозить на грузовиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Осуществляется движение (беженцев-ред.) к государственной границе. Слышим звуки тяжелой техники на белорусской территории, что может означать, что, возможно, едут грузовики с нелегальными мигрантами", - отметил Любаевас.

Он также подчеркнул факт того, что именно белорусские силовики целенаправленно выталкивают мигрантов на литовскую границу.

"Это факт, что нелегальные мигранты действительно доставляются представителями белорусских правоохранительных ведомств, их выталкивают на территорию Литвы", - подчеркнул Любаевас.

Напомним, вчера литовский Сейм поддержал правительственное предложение ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Решение вступило в силу уже сегодня.

Ранее сообщалось, что Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой, подгоняя их выстрелами.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитваМиграционный кризис