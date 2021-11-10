Литва предполагает, что Беларусь грузовиками свозит мигрантов к границе 

"Осуществляется движение (беженцев-ред.) к государственной границе. Слышим звуки тяжелой техники на белорусской территории, что может означать, что, возможно, едут грузовики с нелегальными мигрантами", - отметил Любаевас.

Он также подчеркнул факт того, что именно белорусские силовики целенаправленно выталкивают мигрантов на литовскую границу.

"Это факт, что нелегальные мигранты действительно доставляются представителями белорусских правоохранительных ведомств, их выталкивают на территорию Литвы", - подчеркнул Любаевас.