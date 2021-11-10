Литва припускає, що Білорусь вантажівками звозить мігрантів до кордону 

"Здійснюється рух (біженців - ред.) до державного кордону. Чуємо звуки важкої техніки на білоруській території, що може означати, що, можливо, їдуть вантажівки з нелегальними мігрантами", - зазначив Любаєвас.

Він також підкреслив факт того, що саме білоруські силовики цілеспрямовано виштовхують мігрантів на литовський кордон.

"Це факт, що нелегальні мігранти справді доставляються представниками білоруських правоохоронних відомств, їх виштовхують на територію Литви", - наголосив Любаєвас.