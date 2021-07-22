UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва предложила предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на "Северный поток-2"

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине необходимо предоставить План действий по членству в НАТО в обмен на завершение строительства "Северного потока-2". По его словам, соглашение по "Северному потоку-2" - ошибка, которая будет дорого стоить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Украины", - заявил Ландсбергис.

При этом глава МИД Литвы подчеркнул, что "Северный поток-2" - большая победа для президента России Владимира Путина.

"За эту победу он должен платить действительно высокую цену", - заявил министр.

Напомним, Германия и США официально объявили о соглашении по запуску "Северного потока-2". Берлин пообещал применить санкции против России, если она будет использовать газ как оружие против Украины.

Кроме того, Германия обещает сделать все, чтобы соглашение между Украиной и Россией относительно транзита газа было продлено еще на десять лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваСеверный поток-2Украина