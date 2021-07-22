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Литва запропонувала надати Україні ПДЧ в НАТО в обмін на "Північний потік-2"

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україні необхідно надати План дій щодо членства в НАТО в обмін на завершення будівництва "Північного потоку-2". За його словами, угода по "Північному потоку-2" - помилка, яка буде дорого коштувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати. Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з території України", - заявив Ландсбергіс.

При цьому глава МЗС Литви підкреслив, що "Північний потік-2" - велика перемога для президента Росії Володимира Путіна.

"За цю перемогу він повинен платити дійсно високу ціну", - заявив міністр.

Нагадаємо, Німеччина і США офіційно оголосили про угоду щодо запуску "Північного потоку-2". Берлін пообіцяв застосувати санкції проти Росії, якщо вона використовуватиме газ як зброю проти України.

Крім того, Німеччина обіцяє зробити все, щоб угоду між Україною та Росією щодо транзиту газу було продовжено ще на десять років.

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ЛитваПівнічний потік-2Україна