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Литва предложила предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на "Северный поток-2"

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Вильнюс, Четверг 22 июля 2021 19:06
Литва предложила предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на "Северный поток-2" Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (twitter.com/LithuaniaMFA)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине необходимо предоставить План действий по членству в НАТО в обмен на завершение строительства "Северного потока-2". По его словам, соглашение по "Северному потоку-2" - ошибка, которая будет дорого стоить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Украины", - заявил Ландсбергис.

При этом глава МИД Литвы подчеркнул, что "Северный поток-2" - большая победа для президента России Владимира Путина.

"За эту победу он должен платить действительно высокую цену", - заявил министр.

Напомним, Германия и США официально объявили о соглашении по запуску "Северного потока-2". Берлин пообещал применить санкции против России, если она будет использовать газ как оружие против Украины.

Кроме того, Германия обещает сделать все, чтобы соглашение между Украиной и Россией относительно транзита газа было продлено еще на десять лет.

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Литва Северный поток-2 Украина
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