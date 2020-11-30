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Литва предложила бесплатные визы пострадавшим от режима белорусам

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Литвы предлагает выдавать бесплатные визы белорусам, пострадавшим от действий власти. Граждане Беларуси смогут воспользоваться такой возможностью с 1 декабря.

Об этом сообщает издание Delfi.

Литовский МИД обратился к правительству, отмечая, что в страну прибывает все больше белорусов, получивших шенгенскую визу по особому разрешению в связи с гуманитарными причинами. Однако срок действия этой визы ограничен, и для дальнейшего пребывания в Литве нужна национальная виза. Согласно новым правилам, с белорусов при подаче заявления не будет взиматься консульский сбор в том случае, если от госорганов или неправительственных правозащитных организаций Литвы будет подано соответствующее мотивированное заявление.

Литва выдала более 650 разрешений на въезд для граждан Беларуси на особых гуманитарных основаниях. 246 человек уже находятся в Литве, а 53 человека попросили политическое убежище в стране.

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Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Участники протестов подвергаются насилию со стороны ОМОНа и спецназа. Светлана Тихановская, которую многие считают настоящей победительницей на выборах, из-за давления властей была вынуждена выехать в Литву.

РБК-Украина писало, что в воскресенье на протестных акциях в Беларуси силовики задержали около 400 человек.

Светлана Тихановская отметила, что надеется на поддержку избранного президента США Джозефа Байдена в стремлении белорусов отстранить от власти Александра Лукашенко.

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