В Беларуси на воскресных акциях протеста задержали почти 400 человек

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В Беларуси в воскресенье прошли акции протеста под название "Марш соседей". По состоянию на 23:00 силовики задержали как минимум 385 участников протестов.

Такие данные опубликовал правозащитный центр "Вясна".

По информации правозащитников, задержанные есть в Минске, Гродно, Жодино, Боровлянах, Бресте, Могилеве и Витебске.

При этом по информации Tut.by, среди задержанных - член основного состава Координационного совета Беларуси Дмитрий Крук.

Второе воскресенье подряд акции протеста прошли в местном формате. Минчане собирались во дворах, колоннами шли к точке сбора в каждом районе. В столице таких было определено 60.

Демонстранты организовывали цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали стягивать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр белорусской столицы.

Ранее РБК-Украина писало, что белорусская оппозиция готова усилить давление на Александра Лукашенко в случае, если он откажется уходить. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, сейчас речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.