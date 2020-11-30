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Литва запропонувала безкоштовні візи постраждалим від режиму білорусам

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Литви пропонує видавати безкоштовні візи білорусам, що постраждали від дій влади. Громадяни Білорусі зможуть скористатися такою можливістю з 1 грудня.

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Про це повідомляє видання Delfi.

Литовський МЗС звернувся до уряду, відзначаючи, що в країну прибуває все більше білорусів, які отримали шенгенську візу за особливим дозволом в зв'язку з гуманітарними причинами. Однак термін дії цієї візи обмежений, і для подальшого перебування в Литві потрібна національна віза. Згідно з новими правилами, з білорусів при подачі заяви не буде стягуватися консульський збір в тому випадку, якщо від держорганів або неурядових правозахисних організацій Литви буде подано відповідну мотивовану заяву.

Литва видала понад 650 дозволів на в'їзд для громадян Білорусі на особливих гуманітарних підставах. 246 осіб вже знаходяться в Литві, а 53 людини попросили політичного притулку в країні.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. Учасники протестів потерпають выд насильства з боку ОМОНу і спецназу. Світлана Тіхановська, яку багато хто вважає справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена виїхати до Литви.

РБК-Україна писало, що в неділю на протестних акціях в Білорусі силовики затримали близько 400 осіб.

Світлана Тіхановська зазначила, що сподівається на підтримку обраного президента США Джозефа Байдена в прагненні білорусів відсторонити від влади Олександра Лукашенка.

Прогноз погоди
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