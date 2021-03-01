Литва предлагает Украине помощь в подготовке доказательств для персональных санкций ЕС

Он отметил, что обсудил этот вопрос с главой МИД Украины Дмитрием Кулебою.

"Можем оказать какую-то помощь - например, в подготовке пакета доказательств по конкретным людям, чтобы потом передать его на рассмотрение Евросоюза. Не могу обещать, что все в конце концов окажутся в списке ЕС, но почему бы не предложить тех или иных лиц", - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что первое, на что смотрят в ЕС - это пакеты доказательств.

"Европа должна быть готовой защитить в суде свое решение применить санкции против того или иного лица", – добавил литовский министр.