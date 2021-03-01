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Литва пропонує Україні допомогу у підготовці доказів для персональних санкцій ЄС

Автор: Инна Собора

Литва готова допомогти Києву в підготовці доказів щодо незаконних дій конкретних осіб по відношенню до України. Цих осіб потім можна буде внести в санкційний список ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що обговорив це питання з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Можемо надати якусь допомогу - наприклад, у підготовці пакету доказів по конкретних людях, аби далі передати його на розгляд Євросоюзу. Не можу обіцяти, що всі зрештою опиняться в списку ЄС, але чому б не запропонувати тих чи інших осіб", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що перше, на що дивляться в ЄС - це пакети доказів.

"Європа повинна бути готовою захистити у суді своє рішення застосувати санкції проти тієї чи іншої особи", – додав литовський міністр.

Раніше повідомлялося, що в ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі.

Ландсбергіс також заявлялв, що через санкційний тиск ЄС президенту Російської Федерації Володимиру Путіну значно важче фінансувати Білорусь, ніж окупований Донбас.

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