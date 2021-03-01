Литва пропонує Україні допомогу у підготовці доказів для персональних санкцій ЄС

Він зазначив, що обговорив це питання з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Можемо надати якусь допомогу - наприклад, у підготовці пакету доказів по конкретних людях, аби далі передати його на розгляд Євросоюзу. Не можу обіцяти, що всі зрештою опиняться в списку ЄС, але чому б не запропонувати тих чи інших осіб", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що перше, на що дивляться в ЄС - це пакети доказів.

"Європа повинна бути готовою захистити у суді своє рішення застосувати санкції проти тієї чи іншої особи", – додав литовський міністр.