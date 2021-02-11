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В ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси, - МИД Литвы

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 03:36
В ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси, - МИД Литвы Фото: Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в ЕС продолжается работа над четвертым пакетом санкций против Беларуси. Идет согласование списка людей, которые подпадут под новые ограничения.

Об этом пишет Delfi.

Кроме того, по словам литовского министра, страны Балтии могут ввести свой пакет санкций.

"Четвертый пакет санкций (против Беларуси, - ред.) - это европейский пакет санкций. Пока что нет ясных критериев, как он будет составляться, мы с коллегами из стран Балтии говорим о согласовании списка санкций людям, которые не смогут прибыть в страны Балтии. На начальном этапе я не могу представить информацию, идут дискуссии, собираются доказательства по списку этих лиц", - сказал Ландсбергис.

Он также отметил, что Литва участвует в дискуссиях с коллегами из стран Балтии, из Польши, и список будет подан в официальные ведомства ЕС в ближайшее время.

Ранее вице-президент Европарламента Никола Бир призвала расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко.

Напомним, в середине декабря Евросоюз ввел третий пакет санкций против режима Лукашенко и причастных к нарушению прав человека во время протестов в Беларуси.

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