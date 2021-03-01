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Литва предлагает Украине помощь в подготовке доказательств для персональных санкций ЕС

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 01:43
Литва предлагает Украине помощь в подготовке доказательств для персональных санкций ЕС Фото: Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Инна Собора

Литва готова помочь Киеву в подготовке доказательств незаконных действий конкретных лиц по отношению к Украине. Этих лиц затем можно будет внести в санкционный список ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что обсудил этот вопрос с главой МИД Украины Дмитрием Кулебою.

"Можем оказать какую-то помощь - например, в подготовке пакета доказательств по конкретным людям, чтобы потом передать его на рассмотрение Евросоюза. Не могу обещать, что все в конце концов окажутся в списке ЕС, но почему бы не предложить тех или иных лиц", - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что первое, на что смотрят в ЕС - это пакеты доказательств.

"Европа должна быть готовой защитить в суде свое решение применить санкции против того или иного лица", – добавил литовский министр.

Ранее сообщалось, что в ЕС готовят четвертый пакет санкций против Беларуси.

Ландсбергис также заявлял, что из-за санкционного давления ЕС президенту Российской Федерации Владимиру Путину значительно труднее финансировать Беларусь, чем оккупированный Донбасс.

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