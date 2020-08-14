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Литва предлагает создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси

Вильнус, Пятница 14 августа 2020 03:07
Литва предлагает создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси
Фото: протесты в Беларуси (facebook.com SputnikPolskaOfficial)
Автор: Артур Родивилов

Участников протестов лишают работы и доходов

МИД Литвы предложил в рамках Евросоюза создать специальный фонд поддержки жертв политических репрессий в Беларуси. Из-за давления властей люди теряют работу и доходы.

Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичус написал в Twitter.

По его словам, модальности такого фонда могут быть определены в ближайшее время.

"Ввиду того, что люди Беларуси страдают от репрессий, теряют работу и доходы, я предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси", написал он.

Отметим, что в 14 августа состоится экстренное заседание ЕС из-за ситуации в Беларуси. Европейский союз может ввести новые санкции против Беларуси уже в конце августа. Ряд глав европейских стран высказались в их пользу.

Напомним, Польша предложила провести экстренный саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие.

Добавим, что Литва в ЕС будет стремиться поднять вопрос о санкциях против Беларуси.

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