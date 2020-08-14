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Литва пропонує створити фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

Вильнус, П'ятниця 14 серпня 2020 03:07
Литва пропонує створити фонд підтримки жертв репресій у Білорусі
Фото: протести в Білорусі (facebook.com SputnikPolskaOfficial)
Автор: Артур Родивилов

Учасників протестів позбавляють роботи і доходів

МЗС Литви запропонувало в рамках Євросоюзу створити спеціальний фонд підтримки жертв політичних репресій у Білорусі. Через тиск влади люди втрачають роботу і доходи.

Про це глава МЗС Литви Лінас Линкявичус написав у Twitter.

За його словами, модальності такого фонду можуть бути визначені найближчим часом.

"Через те, що люди Білорусі страждають від репресій, втрачають роботу і доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі", - написав він.

Зазначимо, що 14 серпня відбудеться екстрене засідання ЄС через ситуацію в Білорусі. Європейський союз може запровадити нові санкції проти Білорусі вже в кінці серпня. Низка глав європейських країн висловилися на їхню користь.

Нагадаємо, Польща запропонувала провести екстрений саміт ЄС через ситуацію в Білорусі.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими та закликав припинити насильство.

Додамо, що Литва в ЄС буде прагнути підняти питання про санкції проти Білорусі.

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