Литва посилить ППО на кордоні з Білоруссю через загрозу дронів

"На сьогоднішній день є план розмістити додаткові сили ППО ближче до кордону, тому що ми бачимо певні тенденції. Ми приблизно знаємо напрямки, знаємо, де можуть проходити ці коридори, це вже другий випадок - саме в цьому районі ми і посилимося", - розповів він.

Генерал також розповів, що планується поглибити координацію дій зі Службою охорони державного кордону, оскільки "без їхніх очей у небі й на землі, без того, що вони бачать і чують, складно щось ідентифікувати".

При цьому військове командування хоче прискорити закупівлі радарів ближньої дії та іншого обладнання, яке допоможе виявляти дрони.

На кордоні, за словами Вайкшнораса, має запрацювати акустична система виявлення дронів Sky Fortress.

"Це система мікрофонів, які за акустичними сигналами розпізнають об'єкти - таку використовують українці. Ми збираємося впровадити її по всій прикордонній території. Таким чином можна буде заздалегідь визначити, які літаючі об'єкти рухаються, відрізняючи параплани, повітряні кулі, маленькі літаки. Це спростить і прискорить процес ухвалення рішень", - зазначив генерал.

Він уточнив, що станом на зараз у Литви є тільки те обладнання, яке тільки фіксує об'єкти в повітрі і не може визначити, що саме залетіло в повітряний простір країни.