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Литва усилит ПВО на границе с Беларусью из-за угрозы дронов

Иллюстративное фото: в Литву залетал "Шахед" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва разместит на границе с Беларусью дополнительные системы противовоздушной обороны. Такое решение приняли после того, как в литовское воздушное пространство второй раз залетел беспилотник.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"На сегодняшний день есть план разместить дополнительные силы ПВО ближе к границе, потому что мы видим определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, знаем, где могут проходить эти коридоры, это уже второй случай - именно в этом районе мы и усилимся", - рассказал он. 

Генерал также рассказал, что планируется углубить координацию действий с Службой охраны государственной границы, поскольку "без их глаз в небе и на земле, без того, что они видят и слышат, сложно что-то идентифицировать".

При этом военное командование хочет ускорить закупки радаров ближнего действия и другого оборудования, которое поможет обнаруживать дроны. 

На границе, по словам Вайкшнораса, должна заработать  акустическая система обнаружения дронов Sky Fortress.

"Это система микрофонов, которые по акустическим сигналам распознают объекты - такую используют украинцы. Мы собираемся внедрить ее по всей приграничной территории. Таким образом можно будет заранее определить, какие летающие объекты движутся, отличая парапланы, воздушные шары, маленькие самолеты. Это упростит и ускорит процесс принятия решений", - отметил генерал. 

Он уточнил, что по состоянию на сейчас у Литвы есть только то оборудование, которое только фиксирует объекты в воздухе и не может определить, что именно залетело в воздушное пространство страны. 

Дрон в воздушном пространстве Литвы

Напомним, в понедельник, 28 июля, с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы залетел неизвестный беспилотник.

Последний раз дрон фиксировали вблизи Вильнюса. Продолжаются поиски его обломков.

К слову, 10 июля над Литвой заметили дрон, который был похож на "Шахед". Он упал на литовской территории.

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