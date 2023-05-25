Литва посилила контроль за експортом товарів через Білорусь і РФ в треті країни

Литва з 5 червня посилить контроль за товарами, які прямують через територію Білорусі та РФ до третіх країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Митниці Литви .

"У зв'язку з нетиповим зростанням торгівлі з окремими третіми країнами та з метою запобігання можливому обходу санкцій, з 5 червня Литва посилює контроль за товарами, на експорт яких поширюються заборони та обмеження", - йдеться у повідомленні.

Представникам бізнесу рекомендують провести ретельну перевірку перед вивезенням підсанкційних товарів, прийманням їх до перевезення, наданням логістичних послуг чи послуг з митного декларування та переконатися, що товари перевозитимуться лише транзитом через територію Російської Федерації чи Білорусі.

Литовській митниці тепер потрібні додаткові докази того, що:

товари не будуть продані, їх власники не зміняться після їхнього вивезення з Євросоюзу;

при транзиті товару через Російську Федерацію чи Білорусь не проводитиметься перепродаж, обробка, зберігання, перевантаження товару на інший транспортний засіб;

експортер має інформацію про кінцевого користувача товару та кінцеве використання товару в третій країні.

За відсутності необхідних доказів або затримки надання литовській митниці товари не будуть випущені з Європейського союзу.

Транзит підсанкційних товарів через РФ

Раніше повідомлялось, що Європейський союз обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, які роблять недостатньо для запобігання ухилення Росії від санкцій.

Пізніше Financial Times писала, що лише близько половини товарів "подвійного призначення" на суму 2 мільярди доларів, відправлених із Європейського союзу до Казахстану, Киргизстану та Вірменії, досягли заявлених пунктів призначення. Решта ж частина під час транзиту могла осісти у РФ.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала Європейський союз повністю заборонити транзит своїх товарів через територію Росії.