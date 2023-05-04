ЄС готує новий механізм проти країн, які допомагають Москві обходити санкції, - Bloomberg

Європейський Союз обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, які роблять недостатньо для запобігання ухилення Росії від санкцій. Особливо це стосується тих, які не можуть пояснити стрибки у торгівлі ключовими товарами чи технологіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел агентства, основною метою цього інструменту буде утримання країн від допомоги Росії та закриття торгових каналів, які може використати Москва. Якщо це не спрацює, блок має можливість як другий крок ввести цільові обмеження на ключові товари.

Блок також готує розширення сфери дії низки існуючих експортних заходів та заборону на транзит багатьох товарів через Росію.

Пакет санкцій, 11-й за рахунком із лютого 2022 року, буде в основному спрямований на закриття лазівок у вже вжитих заходах, а також на посилення здатності блоку забезпечувати дотримання своїх обмежень. Це реакція на те, що Москві досі вдавалося закуповувати безліч товарів, що підпадають під санкції, через треті країни.

Імпорт у Росію таких товарів, як напівпровідники, інтегральні схеми та інші технології, зріс із таких країн, як Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та інші.

Новий правозастосовний механізм, про аспекти якого вперше повідомила Financial Times, дасть державам-членам право створювати два списки - один із третіх країн, а інший - заборонених товарів.

За словами людей, якщо механізм буде схвалено національними урядами, рішення про те, які країни та товари включити до списку, прийматимуть держави-члени одноголосно. Джерела додали, що ці заходи спочатку навряд чи будуть націлені на Китай, але в основному стосуються країн Центральної Азії і найближчих сусідів Росії.

Пропонований пакет полегшить запровадження санкцій проти компаній у третіх країнах, які оминають санкції ЄС.

Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів. Блок прагне завершити вжиття заходів напередодні саміту "Великої сімки" наприкінці цього місяця, і очікується, що держави-члени обговорять пропозиції найближчими днями.

Інші пропозиції включають заборону на транзит багатьох товарів через Росію та заходи проти судів, які відключають свої навігаційні системи.

ЄС також прагне розширити існуючі заборони на автомобілі, передові технології, які Росія використовувала в Україні, промислові товари, залізо і сталь, а також продукти переробки, в яких використовуються метали, що підпадають під санкції, кажуть джерела. Заборони на товари можуть поширюватись на права інтелектуальної власності та ліцензії, що видаються для виробництва цих товарів.

За словами тих самих джерел, новий комплекс заходів також накладає нові обмеження на причепи, щоб російські перевізники не причіпляли свої вантажі до вантажівок ЄС, коли вони досягають кордонів блоку. Крім того, ЄС, ймовірно, уточнить правила існуючих заборон на в'їзд до портів ЄС та заборони використання портових послуг, а також керівництво з пересадки з корабля на корабель, повідомили джерела.

Очікується, що в рамках цього пакета до списків санкцій будуть додані ще десятки фізичних та юридичних осіб, повідомили джерела. Проте блок навряд чи накладе санкції на російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" чи ядерне паливо через відсутність консенсусу серед держав-членів, кажуть джерела.