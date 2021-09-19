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Литва и Польша призывают пересмотреть миграционную политику ЕС

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Литва, Воскресенье 19 сентября 2021 20:50
Литва и Польша призывают пересмотреть миграционную политику ЕС Фото: Литва и Польша призывают пересмотреть миграционную политику ЕС (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Литва и Польша призывают Евросоюз пересмотреть миграционную политику из-за нелегалов из Беларуси в Литву. Такое решение было принято на встрече в Варшаве премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и премьера Польши Матеуша Моравецки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Литовское телевидение.

Правительства обеих стран считают, что мер на национальном уровне недостаточно для борьбы с нелегальной миграцией через границу с Беларусью, поэтому необходимы решения на уровне Евросоюза.

"Одних мер на национальном уровне уже недостаточно, необходимы новые общие решения на уровне ЕС", - говорится в заявлении.

Страны хотят четких и действенных мер и законов от ЕС для урегулирования этого вопроса.

"Польша и Литва подчеркивают необходимость адаптации законодательства ЕС и создания правовых предпосылок для того, чтобы государства-члены ЕС надлежащим образом реагировали на преднамеренную инструментализацию незаконной миграции третьими странами и применяли эффективные, четко определенные меры, которые позволили бы государствам-членам действовать быстро и защитить как национальную, так и общеевропейскую безопасность", - говорится в заявлении.

Напомним, что Литва и Польша готовятся к дестабилизации на границе с Беларусью. Об этом рассказал премьер-министр Польши.

Ранее сообщалось, что беларусские пограничники сгоняют нелегалов к границе с Литвой. Появилось соответствующее видео.

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