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Литва і Польща закликають переглянути міграційну політику ЄС

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Литва, Неділя 19 вересня 2021 20:50
Литва і Польща закликають переглянути міграційну політику ЄС Фото: Литва і Польща закликають переглянути міграційну політику ЄС (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Литва і Польща закликають Євросоюз переглянути міграційну політику через нелегалів з Білорусі до Литви. Таке рішення було прийнято на зустрічі у Варшаві прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте і прем'єра Польщі Матеуша Моравецкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Литовське телебачення.

Уряди обох країн вважають, що заходів на національному рівні недостатньо для боротьби з нелегальною міграцією через кордон з Білоруссю, тому необхідні рішення на рівні Євросоюзу.

"Одних заходів на національному рівні вже недостатньо, необхідні нові спільні рішення на рівні ЄС", - йдеться в заяві.

Країни хочуть чітких і дієвих заходів і законів від ЄС для врегулювання цього питання.

"Польща і Литва підкреслюють необхідність адаптації законодавства ЄС та створення правових передумов для того, щоб держави-члени ЄС належним чином реагували на навмисну інструменталізацію незаконної міграції третіми країнами й застосовували ефективні, чітко визначені заходи, які дозволили б країнам-членам діяти швидко і захистити як національну, так і загальноєвропейську безпеку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Литва і Польща готуються до дестабілізації на кордоні з Білоруссю. Про це розповів прем'єр-міністр Польщі.

Раніше повідомлялося, що білоруські прикордонники зганяють нелегалів до кордону з Литвою. З'явилося відповідне відео.

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