ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ICAO после спецзаседания объявила о начале расследования посадки "самолета Протасевича"

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 10:50
ICAO после спецзаседания объявила о начале расследования посадки "самолета Протасевича" Фото: ICAO начинает расследование посадки самолета в Минске (wikimedia.by/Michael Oldfield)
Автор: РБК-Украина

Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о начале расследования после посадки самолета с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске. Организация собирается выяснить, было ли нарушено каким либо государством международное авиационное право.

Об этом говорится в заявлении ICAO по итогам специального заседания.

Президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано отметил необходимость установить все факты инцидента.

"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - говорится в заявлении организации.

Совет также призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в ходе расследования по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности.

Напомним, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву. Самолет посадили, чтобы белорусские силовики задержали двух пассажиров - основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

РБК-Украина писало, Великобритания призывала провести чрезвычайную встречу ICAO в связи с инцидентом с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Минск ICAO
NEWS
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина