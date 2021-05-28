Литва, Польща і ФБР приступили до розслідування вимушеної посадки літака в Мінську

Глава литовського бюро кримінальної поліції Роландас Кішкіс заявив, що інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair уже розслідують не тільки литовські, а й польські правоохоронні органи. Також до розслідування долучилося Федеральне бюро розслідувань США.

"Крім досудового розслідування, ініційованого республікою Польща, у нас є інформація від колег зі Сполучених Штатів, що ФБР почало розслідування. У нас також інтенсивне співробітництво з колегами з Ірландії, з колегами з Греції - це відбувається кожен день, 24 години на добу, 7 днів на тиждень", - заявив Кішкіс.

Найближчим часом заплановано додатковий огляд літака, який все ще перебуває у Вільнюському аеропорту.

"На сьогодні можу сказати, що ми опитали всіх членів екіпажу, в тому числі кілька членів екіпажу. Ми також опитали близько 90 відсотків пасажирів літака. Найближчим часом планується додатковий огляд літака. Після цього ми зможемо передати літак Ryanair", - заявив він.

За словами чиновника, деякі дані вимагають уточнення.