Литва, Польща і ФБР приступили до розслідування вимушеної посадки літака в Мінську
Глава литовського бюро кримінальної поліції Роландас Кішкіс заявив, що інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair уже розслідують не тільки литовські, а й польські правоохоронні органи. Також до розслідування долучилося Федеральне бюро розслідувань США.
"Крім досудового розслідування, ініційованого республікою Польща, у нас є інформація від колег зі Сполучених Штатів, що ФБР почало розслідування. У нас також інтенсивне співробітництво з колегами з Ірландії, з колегами з Греції - це відбувається кожен день, 24 години на добу, 7 днів на тиждень", - заявив Кішкіс.
Найближчим часом заплановано додатковий огляд літака, який все ще перебуває у Вільнюському аеропорту.
"На сьогодні можу сказати, що ми опитали всіх членів екіпажу, в тому числі кілька членів екіпажу. Ми також опитали близько 90 відсотків пасажирів літака. Найближчим часом планується додатковий огляд літака. Після цього ми зможемо передати літак Ryanair", - заявив він.
За словами чиновника, деякі дані вимагають уточнення.
Нагадаємо, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оголосила про початок розслідування після посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем у Мінську.
Як писало РБК-Україна, 23 травня Білорусь примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції у Литву. Літак посадили, щоб білоруські силовики затримали двох пасажирів - засновника Nexta Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.
РБК-Україна також писало, Великобританія закликала провести надзвичайну зустріч ICAO у зв'язку з інцидентом з посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.